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Педофил получил 24 года колонии за изнасилование своей падчерицы в Хабаровском крае

С 2020 года по 2025 год мужчина, являясь отчимом, неоднократно насиловал несовершеннолетнюю падчерицу 2013 года рождения. Насильник шантажировал девочку и угрожал ей убийством. Суд приговорил его к 24 годам колонии строгого режима. В пользу пострадавшей взыскана компенсация в размере 1,5 млн рублей.

С 2020 года по 2025 год мужчина, являясь отчимом, неоднократно насиловал несовершеннолетнюю падчерицу 2013 года рождения. Насильник шантажировал девочку и угрожал ей убийством. Суд приговорил его к 24 годам колонии строгого режима. В пользу пострадавшей взыскана компенсация в размере 1,5 млн рублей.