Педофил получил 24 года колонии за изнасилование своей падчерицы в Хабаровском крае

С 2020 года по 2025 год мужчина, являясь отчимом, неоднократно насиловал несовершеннолетнюю падчерицу 2013 года рождения. Насильник шантажировал девочку и угрожал ей убийством. Суд приговорил его к 24 годам колонии строгого режима. В пользу пострадавшей взыскана компенсация в размере 1,5 млн рублей.