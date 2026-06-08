Хабаровский «Амур» сформировал новый тренерский штаб

Главным тренером «тигров» в следующем сезоне, который стартует в начале сентября, останется Александр Андриевский, возглавлявший команду во второй половине минувшего чемпионата — с ноября 2025 по март 2026 года. С ним заключен новый контракт. Помогать ему будут старший тренер Павел Десятков, который сосредоточится на работе с нападающими и игре в большинстве, Яков Рылов (он второй сезон подряд будет отвечать за игру в защите и меньшинстве) и Олег Филимонов, который вернулся на пост тренера вратарей после недолгой работы генеральным менеджером «Амура». Кроме того, в обновленный тренерский штаб хабаровского клуба вошли тренер по физической подготовке Денис Богданов, видеотренер Станислав Басов и видеоаналитик Михаил Ждахин. Первые двое работали в «Амуре» последние годы, а Михаил Ждахин трудился в Хабаровске в сезоне 2023/2024 годов, а потом ушел из клуба. Напомним, что новым генеральным менеджером «Амура» недавно стал Никита Точицкий, а его заместителем назначен Дмитрий Лугин. Оба специалиста ранее уже работали в «Амуре» на разных должностях.