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Медведь вышел к людям в Хабаровском крае

На выходных жители Тополево заметили на улицах медведя. Он успел напугать случайного прохожего, но, к счастью, все обошлось. Также очевидцы сообщают, что после медведь был замечен в поселке Горького. Предположительно, там он получил ранение. Позже медведя поймали. Об этом сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства края. "Совместно с полицией провели мероприятия по изъятию. В случае.

На выходных жители Тополево заметили на улицах медведя. Он успел напугать случайного прохожего, но, к счастью, все обошлось. Также очевидцы сообщают, что после медведь был замечен в поселке Горького. Предположительно, там он получил ранение. Позже медведя поймали. Об этом сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства края. «Совместно с полицией провели мероприятия по изъятию. В случае повторного обнаружения хищника или его следов незамедлительно звоните по номеру 112, далее информация будет передана в компетентные органы для принятия мер оперативного реагирования», — сообщили в ведомстве.