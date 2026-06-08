Актер из «Доктора Живаго» Яловега, убивший двух девушек, погиб в зоне СВО

Актер из сериала «Доктор Живаго» Филипп Яловега, который ранее отбывал наказание за двойное убийство, погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в понедельник, 8 июня, сообщила художественный руководитель камерного драматического театра Костромы Татьяна Ноздрина в своем блоге.
— 5 июня в Саратове похоронили бывшего актера драмтеатра им. А. Островского Филиппа Яловега. Погиб на СВО. Похоронили со всеми воинскими почестями. Множество друзей и знакомых пришли проститься с ним, — написала она.
Артист родился в 1974 году. С 1997 года Яловега был актером Костромского драматического театра им. А. Н. Островского. Среди его работ — роли в сериалах «Доктор Живаго» и «Столыпин. Невыученные уроки».
В марте 2008 года актер расправился с двумя своими поклонницами. По данным следствия, накануне трагедии он провел с девушками вечер в баре, после чего отправился домой к одной из них — там и произошло преступление.