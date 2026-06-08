В лесах Всеволожского района зацвёл ядовитый багульник

Несмотря на внешнюю привлекательность, багульник представляет серьёзную угрозу для здоровья. По словам эксперта, кустарник с вечнозелёными листьями выделяет эфирные масла, обладающие резким и одурманивающим запахом. Вдыхание этих паров оказывает двойное действие на нервную систему человека: сначала возбуждает, а затем резко угнетает, вызывая слабость, сонливость и апатию.