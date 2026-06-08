На Ярыгинской набережной обновили беседки, качели и детские площадки

На Ярыгинской набережной в Красноярске обновили малые архитектурные формы. Об этом сообщили в администрации города.
Подрядчики обновили покрытие большой беседки, а на детских площадках заменили 13 игровых элементов. Там установили новые качели, игровые комплексы и песочницы. Также на набережной появились 16 новых скамеек и урн. В прогулочной зоне разместили качели в виде подвесных лавочек с видом на Енисей. На одной из площадок установили игровой комплекс для маломобильных детей.
Сейчас рабочие меняют покрытие сцены. На этой неделе они приступят к обустройству навеса над амфитеатром. Он позволит проводить мероприятия на берегу Енисея независимо от погоды. Также подрядчик заменит деревянные элементы на перилах и пандусе, которые требуют обновления.
В этом сезоне на Ярыгинской набережной появится дополнительная декоративная подсветка. Ее разместят на навесах, балконах и большой крытой беседке.
«Подрядчик приступил к прокладке электрических сетей для обустройства декоративного освещения. Также на набережной вскоре приступят к высадке более тысячи многолетников и кустарников», — рассказала заместитель директора «Красгорпарка» по реализации комплексных проектов Юлия Котович.
Дополнительно на территории проводят сезонные работы по содержанию. Специалисты обновляют покрытие игровых элементов и меняют резиновые накладки на тренажерах. Благоустройство Ярыгинской набережной проходит в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Комплексные работы начались весной.