На Ярыгинской набережной обновили беседки, качели и детские площадки

Подрядчики обновили покрытие большой беседки, а на детских площадках заменили 13 игровых элементов. Там установили новые качели, игровые комплексы и песочницы. Также на набережной появились 16 новых скамеек и урн. В прогулочной зоне разместили качели в виде подвесных лавочек с видом на Енисей. На одной из площадок установили игровой комплекс для маломобильных детей.