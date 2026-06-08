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Ограничения на полеты действуют в аэропорту Нижнего Новгорода

С пассажирами работают сотрудники авиаузла и представители авиакомпаний.

Источник: Живем в Нижнем

В нижегородском аэропорту имени В. П. Чкалова действуют ограничения на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

С 05:55 авиаузел столицы ПФО не принимал и не отправлял рейсы. В 07:11 стало известно, что из-за временных ограничений на использование воздушного пространства воздушная гавань согласовывает рейсы с соответствующими органами.

«Возможны корректировки в расписании рейсов», — уточнили представители аэропорта.

Напомним, что режим опасности по БПЛА ввели в Нижегородской области утром 8 июня.

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