Петров пост — возможность обрести внутреннюю свободу

С сегодняшнего дня у православных верующих начинается Петров пост, который посвящен памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, а потому его ещё называют Апостольским, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Продлится он до 11 июля и закончится большим праздником. Особенно торжественно его отметят в Петропавловском женском монастыре, где традиционно соберется большое число паломников.
Нынешний пост — не имеет четких дат, он всегда начинается спустя неделю после Дня Святой Троицы, а поскольку сам праздник Троицы зависит от Пасхи, которая тоже приходится на разные дни, то он подвижен. И очень разный по длительности — от восьми дней до полутора месяцев.
Петров пост не такой строгий, как, скажем, Великий. Здесь нельзя есть мясо и молочные продукты, но можно рыбу. Естественно, кроме среды и пятницы, традиционно постных дней.
Те, кто никогда его не исполнял, думает, что летний пост особенно неудобный. Это время шашлыков, отпуска, приятных путешествий и встреч, когда трудно себя в чем-то ограничивать.
Православный журнал «Фома» так объясняет состояние современного человека. Мы привыкаем жить в режиме реакции, не особо напрягаясь. Захотел есть — заказал пиццу, устал — включил любимый сериал.
Петров пост на несколько недель возвращает человеку способность проверять свои желания и перестать удовлетворять их в автоматическом режиме.
На первый взгляд, это вроде бы мелочь: съесть рыбу вместо мяса, отказаться от бесконечного сидения в интернете или других повседневных и вроде бы не особо вредных привычек. Но именно такие мелочи помогают человеку обрести внутреннюю свободу и взять ответственность за свою жизнь. А это зачастую очень трудно, но возможно.
Петр и Павел, в честь которых назван этот пост, — очень живые, эмоциональные люди. Петр однажды предал Иисуса Христа, он отрекся от него, хотя до этого клялся в любви и верности. А Павел в момент своего обращения ко Христу вообще был злостным гонителем христиан. И тем не менее именно они становятся первыми среди апостолов.
Многие не решаются изменить что-то в своей жизни, к примеру, начать поститься, думают, что сначала нужно разобраться с собой, начать ходить в церковь, научиться молиться, а уже потом начинать «серьезную» духовную жизнь.
Но в реальности никто не приходит к Богу в идеальном состоянии. Петр и Павел тому подтверждение. Глядя на них, имеет смысл перестать думать в русле «сначала стану нормальным, потом займусь духовной жизнью». Говорят, Богу нужны не правильные, а верные. То есть не совершенные люди, но те, которые готовы поверить в него всем сердцем.
И еще одна причина начать поститься, о которой все чаще говорят священники.
Православные христиане соблюдают Петров пост уже много столетий. И когда человек начинает жить в одном ритме со всей Церковью, он перестает чувствовать себя одиноким. Возникает ощущение включенности в большое общее дело, в опыт Церкви, через который прошли миллионы людей. И ничто не мешает ему стать частью этого явления, и перестать чувствовать свое одиночество.