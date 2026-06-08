Петров пост — возможность обрести внутреннюю свободу

Петр и Павел, в честь которых назван этот пост, — очень живые, эмоциональные люди. Петр однажды предал Иисуса Христа, он отрекся от него, хотя до этого клялся в любви и верности. А Павел в момент своего обращения ко Христу вообще был злостным гонителем христиан. И тем не менее именно они становятся первыми среди апостолов.