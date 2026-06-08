В Бикинском округе реконструируют мост через реку Бикин

В Бикинском округе Хабаровского края продолжается масштабная реконструкция моста через реку Бикин. Работы идут на 228-м километре федеральной трассы А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток. Параллельно строят новый путепровод через Транссибирскую магистраль. Общая протяжённость объекта вместе с подходами — около 2,5 километра. Проект реализуют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в краевом минтрансе, работы ведёт подведомственное Росавтодору учреждение. На путепроводе над железной дорогой уже смонтировали опоры и пролёты. Сейчас специалисты устраивают плиту проезжей части. В августе планируют начать укладку дорожной одежды.
Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства края Вячеслав Карманов отметил:
— Президент России неоднократно подчёркивает значимость развития Дальнего Востока, и транспортная инфраструктура играет здесь ключевую роль. Для региона такие объекты имеют стратегическое значение: они повышают безопасность движения, обеспечивают надёжную связь между территориями и поддерживают рост грузоперевозок.
Параллельно рабочие устраивают нижний слой основания на подъездах к мосту через Бикин. После завершения всех работ участок станет дорогой второй технической категории с двумя полосами и асфальтобетонным покрытием. Ввод в эксплуатацию намечен на конец октября 2026 года.
Директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев уточнил:
— Новый путепровод длиной около 67 метров возводим рядом со старым, по которому сейчас ездят. Необходимость строительства обусловлена увеличением трафика и объёма грузоперевозок. Существующий путепровод 1961 года рассчитан на меньшие нагрузки. Из-за узкого габарита водители часто вынуждены снижать скорость. Готовность нового сооружения — 70 процентов. Ширина дорожного полотна увеличится с 8,4 до 11,5 метров.
Сейчас на старом мосту через Транссиб запрещён проезд транспорта с нагрузкой на ось более 8 тонн. Скорость ограничена 30 километрами в час, дистанция между машинами — не менее 12 метров.
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