В Бикинском округе реконструируют мост через реку Бикин

— Новый путепровод длиной около 67 метров возводим рядом со старым, по которому сейчас ездят. Необходимость строительства обусловлена увеличением трафика и объёма грузоперевозок. Существующий путепровод 1961 года рассчитан на меньшие нагрузки. Из-за узкого габарита водители часто вынуждены снижать скорость. Готовность нового сооружения — 70 процентов. Ширина дорожного полотна увеличится с 8,4 до 11,5 метров.