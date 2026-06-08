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«Ахтуба» и «Урожай» разыграют Кубок Волгоградской области

Финал Кубка Волгоградской области по футболу свёл двух сильных соперников: «Ахтубу» (Средняя.

Финал Кубка Волгоградской области по футболу свёл двух сильных соперников: «Ахтубу» (Средняя Ахтуба) и действующего обладателя трофея — «Урожай» из Елани. Первые финальные матчи пройдут 27 июня, ответные — 15 августа.

«Ахтуба» пробилась в финал за счёт уверенной игры. Во втором полуфинальном матче команда разгромила «Михайловку» со счётом 6:3, а по сумме двух встреч результат — 11:3.

Путь «Урожая» получился менее зрелищным и не таким результативным. В первой встрече еланцы переиграли «Киквидзе» на выезде — 3:1. На второй матч соперник не явился, и ему было засчитано техническое поражение. В итоге общий счёт полуфинальной дуэли — 6:1, а «Урожай» спокойно шагнул в финал.

Личные встречи этих команд обычно проходят в плотной борьбе: тут редко бывает крупный счёт, зато всегда хватает стыков, нервов и решающих эпизодов. Двухматчевый формат финала добавит интриги: у каждой из сторон будет шанс исправить ошибку в ответной игре.

Болельщики уже считают дни до финала — 27 июня начнётся главная битва сезона!

Александр Веселовский.

Фото: МБУ ФСК «Урожай» Елань.

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