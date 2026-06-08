«Ахтуба» и «Урожай» разыграют Кубок Волгоградской области

Путь «Урожая» получился менее зрелищным и не таким результативным. В первой встрече еланцы переиграли «Киквидзе» на выезде — 3:1. На второй матч соперник не явился, и ему было засчитано техническое поражение. В итоге общий счёт полуфинальной дуэли — 6:1, а «Урожай» спокойно шагнул в финал.