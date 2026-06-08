Главные новости к утру 8 июня 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 8 июня 2026.
Из-за атаки БПЛА на поезд Москва — Симферополь погиб человек
Украинский дрон атаковал пассажирский состав, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. В результате инцидента погиб помощник машиниста, ранен машинист, пассажиры не пострадали. Плановое движение пассажирских поездов на территории Крыма остановлено. Пассажиров всех составов, находящихся в республике, эвакуировали.
Иран нанес ракетный удар по израильской авиабазе «Рамат-Давид»
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении удара баллистическими ракетами по израильской авиабазе «Рамат-Давид», откуда ЦАХАЛ осуществляла атаки на Ливан. По данным The Times of Israel, Иран выпустил по северу Израиля около 10 баллистических ракет несколькими залпами. В ЦАХАЛ сообщили, что все ракеты были перехвачены.
Партия Пашиняна опустилась ниже отметки в 50% голосов
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 68% бюллетеней партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна набирает менее половины голосов избирателей. Ее текущий результат составляет 49,46% (539 503 голоса), что ниже порога, необходимого для единоличного формирования правительства.
НАТО начало учения ВВС у границ России
НАТО приступило к проведению учений военно-воздушных сил Ramstein Flag 2026. Основные этапы учений состоятся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании, а также на территории государств, имеющих границу с Россией. Маневры проводятся в третий раз. В них задействованы представители 19 стран.
Си Цзиньпин прибыл в КНДР с первым за семь лет государственным визитом
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в КНДР с государственным визитом, который стал первым за последние семь лет. Китайский лидер пробудет в Северной Корее