Главные новости к утру 8 июня 2026 года

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в КНДР с государственным визитом, который стал первым за последние семь лет. Китайский лидер пробудет в Северной Корее 8—9 июня . Визит состоялся по приглашению лидера страны Ким Чен Ына. В поездке в КНДР китайского лидера сопровождают его супруга Пэн Лиюань, глава МИД Ван И и другие официальные лица.