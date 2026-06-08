Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 8 июня 2026 года

Последние новости за сегодня — 8 июня 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 8 июня 2026.

Из-за атаки БПЛА на поезд Москва — Симферополь погиб человек

Источник: РИА "Новости"

Украинский дрон атаковал пассажирский состав, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. В результате инцидента погиб помощник машиниста, ранен машинист, пассажиры не пострадали. Плановое движение пассажирских поездов на территории Крыма остановлено. Пассажиров всех составов, находящихся в республике, эвакуировали.

Иран нанес ракетный удар по израильской авиабазе «Рамат-Давид»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении удара баллистическими ракетами по израильской авиабазе «Рамат-Давид», откуда ЦАХАЛ осуществляла атаки на Ливан. По данным The Times of Israel, Иран выпустил по северу Израиля около 10 баллистических ракет несколькими залпами. В ЦАХАЛ сообщили, что все ракеты были перехвачены.

Партия Пашиняна опустилась ниже отметки в 50% голосов

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 68% бюллетеней партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна набирает менее половины голосов избирателей. Ее текущий результат составляет 49,46% (539 503 голоса), что ниже порога, необходимого для единоличного формирования правительства.

НАТО начало учения ВВС у границ России

НАТО приступило к проведению учений военно-воздушных сил Ramstein Flag 2026. Основные этапы учений состоятся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании, а также на территории государств, имеющих границу с Россией. Маневры проводятся в третий раз. В них задействованы представители 19 стран.

Си Цзиньпин прибыл в КНДР с первым за семь лет государственным визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в КНДР с государственным визитом, который стал первым за последние семь лет. Китайский лидер пробудет в Северной Корее 8—9 июня. Визит состоялся по приглашению лидера страны Ким Чен Ына. В поездке в КНДР китайского лидера сопровождают его супруга Пэн Лиюань, глава МИД Ван И и другие официальные лица.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше