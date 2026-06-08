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В РТ на строительство тренировочного полигона МЧС выделят еще 1,9 млрд рублей

Там разместятся депо, стадион, башня и полоса спасателя.

Источник: Комсомольская правда

В селе Песчаные Ковали Лаишевского района строят учебно-тренировочный комплекс для пожарных и спасателей. Стоимость проекта увеличилась до 3,2 миллиарда рублей. Дополнительно выделено 1,9 миллиарда.

Подрядчику предстоит выполнить земляные, фасадные и отделочные работы, возвести здания, смонтировать оборудование и провести благоустройство территории. На полигоне площадью 22,55 гектара разместятся пожарное депо (1,4 тысячи квадратных метров), многофункциональное здание с гостиницей (1,9 тысячи квадратов), стадион, футбольное поле, учебная башня, полоса спасателя и модульные учебные комплексы.

Ранее проект оценивался в 2,1 миллиарда рублей. На первый этап уже направляли 1,3 миллиарда.

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