Санврачи призвали дачников Челябинской области срочно вооружиться ядоприманками и репеллентами

Не меньше проблем населению региона доставляют клещи и кровососущие насекомые. При поездках в лес за грибами и ягодами или во время работы на грядках жителям Челябинской области необходимо регулярно осматривать одежду и пользоваться проверенными репеллентами. При этом самой надёжной защитой от туляремии медики называют вакцинацию — специальная прививка защищает человека на 5−6 лет и жизненно необходима всем, кто проводит много времени на природе.