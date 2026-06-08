Санврачи призвали дачников Челябинской области срочно вооружиться ядоприманками и репеллентами

Чтобы закрыть грызунам доступ в жильё, дачникам придётся заделать все вентиляционные отверстия плотной металлической сеткой. Также эксперты советуют тщательно зацементировать малейшие щели в стенах и полах, а все запасы еды и питьевой воды спрятать в герметичные ёмкости.
Бороться с вредителями специалисты ведомства рекомендуют комплексно. Весной и осенью на участках нужно раскладывать готовые ядоприманки, ставить механические капканы или вызывать профессиональных дезинфекторов. Параллельно важно навести порядок во дворе: вывезти скопившийся мусор, выкосить сухую траву и убрать поваленные деревья, в которых мыши часто обустраивают свои гнёзда.
Не меньше проблем населению региона доставляют клещи и кровососущие насекомые. При поездках в лес за грибами и ягодами или во время работы на грядках жителям Челябинской области необходимо регулярно осматривать одежду и пользоваться проверенными репеллентами. При этом самой надёжной защитой от туляремии медики называют вакцинацию — специальная прививка защищает человека на 5−6 лет и жизненно необходима всем, кто проводит много времени на природе.
Если после отдыха за городом у вас внезапно подскочила температура, началась сильная головная боль, ломота в теле или заныла поясница, заниматься самолечением категорически запрещено. С такими симптомами нужно незамедлительно вызывать скорую или бежать в ближайшую больницу. Любое промедление при подобных инфекциях может обернуться серьёзными осложнениями для организма.