В Башкирии отметили День эпоса «Урал-батыр»

Автором и режиссёром проекта выступила Сулпан Аскарова. Особую атмосферу вечеру подарили яркие выступления солистов и коллективов, в том числе Госансамбля кураистов, Зайнетдина. Настоящим украшением программы стал показ легендарной войлочной коллекции «Урал-батыр», вдохновлённой великим башкирским эпосом. На подиуме коллекцию представили модели, финалистки регионального конкурса красоты и таланта «Этно Краса Башкортостана — 2026».
«Здесь можно увидеть природные святыни, воспетые в древнем эпосе, — поделился Фанур Шайхисламов. — В самом музее открыли новый тематический класс для изучения эпоса “Урал-батыр”. На круглом столе учёные, художники и фольклористы обсуждали, как сохранить это бесценное наследие для будущих поколений. Празднование завершилось большим концертом и грандиозной театрализованной композицией по мотивам эпоса».
Напомним, День эпоса «Урал-батыр» был учрежден в 2025 году Главой республики Радием Хабировым для сохранения и популяризации башкирского фольклорного наследия, укрепления национальной идентичности и повышения интереса к древней башкирской словесности. Эпос «Урал-батыр», записанный в 1910 году просветителем Мухаметшой Бурангуловым, повествует о вечной борьбе добра и зла, о подвиге батыра во имя счастья людей.
7 июня большой праздник, посвященный башкирскому народному эпосу «Урал-батыр», состоялся в Белорецком районе. Место проведения выбрали неслучайно. Именно Белорецкий район многие исследователи связывают с событиями, описанными в эпосе. В празднике приняли участие группа AY YOLA, Госансамбль кураистов и другие коллективы.