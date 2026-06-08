В Башкирии отметили День эпоса «Урал-батыр»

Напомним, День эпоса «Урал-батыр» был учрежден в 2025 году Главой республики Радием Хабировым для сохранения и популяризации башкирского фольклорного наследия, укрепления национальной идентичности и повышения интереса к древней башкирской словесности. Эпос «Урал-батыр», записанный в 1910 году просветителем Мухаметшой Бурангуловым, повествует о вечной борьбе добра и зла, о подвиге батыра во имя счастья людей.