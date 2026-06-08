За сутки имя соболенку для молодежного фестиваля на Урале предложили 300 человек

Чаще всего свои варианты предлагали жители Екатеринбурга — каждый третий поступил от них. Немало предложений пришло от других жителей Свердловской области — из Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Ревды, Первоуральска, Верхней Пышмы, Режа, Сухого Лога, Березовского. Имена также присылали из других регионов России: Тюмени, Челябинска, Оренбурга, Москвы, Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО).