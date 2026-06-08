Gloria Jeans хочет продать производственные площадки в Ростовской области

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сеть магазинов одежды Gloria Jeans хочет продать или сдать в аренду две свои производственные площадки в Ростовской области, соответствующее письмо, отправленное владельцем компании в Минпромторг РФ, оказалось в распоряжении газеты «Коммерсант».
«В распоряжении “Коммерсанта” оказалось направленное участникам рынка одежного ритейла письмо Минпромторга с информацией о том, что сеть Gloria Jeans готова продать или сдать в аренду две свои производственные площадки в Ростовской области — в Шахтах и Новошахтинске», — пишет газета.
Кроме того, к письму было приложено обращение владельца Gloria Jeans Владимира Мельникова к главе Минпромторга Антону Алиханову, где он просит оказать содействие в реализации двух площадок «для возможного размещения на них промышленных производств и создания новых рабочих мест».
Газета подчеркивает, что в обращении Мельников указывает, что на площадках, для которых ищут инвесторов, можно шить одежду по полному циклу. А согласно приложению к письму, общая площадь помещений составляет 148,6 тысячи квадратных метров.
Как сообщает «Коммерсант», в обращении к Минпромторгу Мельников пишет, что сеть владела пятью фабриками по пошиву одежды, но три из них ранее пришлось продать «из-за острой нехватки персонала для обеспечения эффективного производства».
Таким образом, эти площадки — последние крупные производственные активы Gloria Jeans в России.
Как следует из данных Fashion Consulting Croup, в прошлом году натуральные продажи одежды, обуви и аксессуаров в России сократились на 8−10%
Также к письму приложен список рассылки. В нем 44 компании, в том числе «Твое», «Спортмастер», «Розтех», Elis, Familia, Finn Flare и другие, а также три крупнейших маркетплейса — Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет».
В Wildberries газете заявили, что не видели письма, в «Яндекс Маркете» от комментариев отказались, в Ozon не ответили на запрос.
«Коммерсант» также сообщает, что в Минпромторге отказались от комментариев, в Gloria Jeans на запрос не ответили.