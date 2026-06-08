Еще одну россиянку освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме

— В апреле этого года пострадавшая, получив предложение о трудоустройстве за рубежом, прибыла в Янгон из Таиланда. Она была доставлена в район города Мьявади штата Карен, где ее принуждали к участию в мошеннической деятельности под угрозой применения физического насилия, — уточнили в представительстве.