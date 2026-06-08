Еще одну россиянку освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме

Из мошеннического кол-центра в Мьянме удалось освободить еще одну россиянку. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили журналистам в посольстве в Янгоне.
— В апреле этого года пострадавшая, получив предложение о трудоустройстве за рубежом, прибыла в Янгон из Таиланда. Она была доставлена в район города Мьявади штата Карен, где ее принуждали к участию в мошеннической деятельности под угрозой применения физического насилия, — уточнили в представительстве.
Только в июне девушка смогла связаться со специалистами из посольства с просьбой оказать помощь в ее освобождении. На данный момент россиянка находится в местном депортационном центре.
— Ее возвращение в Россию будет организовано через территорию Таиланда при содействии сотрудников российского посольства в Бангкоке после согласования соответствующей даты, — цитирует заявление ТАСС.
10 марта вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников также сообщил об освобождении еще одной россиянки, которую похитили в районе границы Мьянмы и Таиланда. Женщина провела в плену несколько месяцев — у нее забрали паспорт и заставляли работать.