Глава МВФ предупредила о грядущих мировых потрясениях: «Мир станет именно таким»

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что человечество оказалось не готово к новым экономическим бурям. По ее мнению, мир только начинает привыкать к мысли, что кризисы теперь будут случаться постоянно, а не время от времени. Её слова приводит агентство Bloomberg.