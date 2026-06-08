8 июня: какой сегодня церковный праздник

В понедельник, 8 июня 2026 года, у православных верующих начинается Петров пост, известный также как Апостольский. Этот пост всегда начинается в понедельник через неделю после праздника Святой Троицы (Пятидесятницы), который отмечают на 50-й день после Воскресения Христова. Завершится он в канун дня памяти святых апостолов Петра и Павла, который отмечается 12 июля. Продолжительность поста зависит от даты празднования Пасхи, в 2026 году он продлится 34 дня. Церковный устав предписывает в этот период не строгие ограничения в пище, а в первую очередь — усиленную молитву и духовную работу над собой. Важно помнить, что пост — это не диета, а время для покаяния, борьбы со страстями и совершения добрых дел. Поэтому акцент стоит делать не на ограничениях в еде, а именно на духовной жизни. В пост из рациона исключаются мясо, молочные продукты и яйца. Разрешается употребление рыбы и пищи с растительным маслом, кроме традиционных постных дней среды и пятницы. Послабления в посте допускаются для детей, беременных и кормящих женщин, а также для людей с ослабленным здоровьем. Меру поста рекомендуется обсудить со своим духовником. Каких святых почитают в православной церкви 8 июня 8 июня в православной церкви совершают память Апостолов от 70-ти Карпа и Алфея (I) — Святые Карп и Алфей были учениками и спутниками апостола Павла. Они входили в число 70 апостолов, избранных для проповеди Евангелия. Вспоминают в этот день самопожертвование мучеников: преподобного Иоанна Психаита исповедника (IX). Во время иконоборчества он мужественно отстаивал почитание святых икон, и несмотря на гонения, сохранил верность православию. Георгия Нового (1515). Отказавшись принять ислам под страхом смерти, он претерпел жестокие мучения. Аверкия и Елены (I). Кроме того, 8 июня празднуется обретение мощей преподобного Макария Калязинского (1521 год). Спустя 38 лет после кончины основателя Троицкого Калязинского монастыря его мощи были обретены нетленными. Это событие стало днем общецерковного прославления святого.