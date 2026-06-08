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Самолет с воронежскими крыльями поступит к серийное производство

Ил-114−300 рассчитан на 66 пассажиров.

Самолет Ил-114−300 воронежского производства получил сертификат, позволяющий его серийное производство, сообщает сетевое издание «De Facto Воронеж». Церемония вручения документа прошла в рамках ПМЭФ.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что выходу на российский рынок гражданской авиации предшествовала глубокая модернизация почти всех систем воздушного судна.

Ил-114−300 рассчитан на 66 пассажиров, оснащен российскими турбовинтовыми двигателями, современной авионикой, цифровым пилотажно-навигационным комплексом и имеет обновленный салон.

В рамках ПМЭФ ГТЛК и Архангельский авиаотряд подписали договор лизинга на поставку первых трех самолетов Ил-114−300. Планируется, что заказчик получит их до 2027 года.

Разработкой турбовинтового Ил-114−300 занимался Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина. Серийное производство самолетов планируется начать в Луховицах, но более 42% деталей и конструкций для них выпускает ВАСО. Это крыло с мотогондолами, хвостовое оперение в сборе с системами и другие элементы.

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