Самолет с воронежскими крыльями поступит к серийное производство

Разработкой турбовинтового Ил-114−300 занимался Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина. Серийное производство самолетов планируется начать в Луховицах, но более 42% деталей и конструкций для них выпускает ВАСО. Это крыло с мотогондолами, хвостовое оперение в сборе с системами и другие элементы.