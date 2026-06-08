Силы ПВО РФ сбили за ночь 310 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны России за ночь сбили 310 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве привели данные с 20:00 7 июня до 08:00 8 июня по московскому времени.
За этот период дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областями, столичным регионом.
Также БПЛА противника были нейтрализованы над Краснодарским краем, Крымом, Черным и Азовским морями.
Как сообщалось ранее, ночью украинские военные атаковали пассажирский поезд «Москва — Симферополь». Был ранен машинист, его помощник погиб. Движение поездов в Крыму временно приостановлено. Пассажиров перевозят автобусами.