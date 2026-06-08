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Силы ПВО РФ сбили за ночь 310 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны России за ночь сбили 310 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: "Российская газета"

Силы противовоздушной обороны России за ночь сбили 310 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве привели данные с 20:00 7 июня до 08:00 8 июня по московскому времени.

За этот период дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областями, столичным регионом.

Также БПЛА противника были нейтрализованы над Краснодарским краем, Крымом, Черным и Азовским морями.

Как сообщалось ранее, ночью украинские военные атаковали пассажирский поезд «Москва — Симферополь». Был ранен машинист, его помощник погиб. Движение поездов в Крыму временно приостановлено. Пассажиров перевозят автобусами.

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