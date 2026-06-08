Спасатели за сутки потушили 14 пожаров в Ростовской области

За минувшие сутки, 7 июня, пожарно-спасательные подразделения Ростовской области ликвидировали 14 техногенных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.
Также спасатели выезжали на три дорожно-транспортных происшествия. В результате одного из ДТП спасли одного человека.
На ликвидацию всех происшествий выезжали 180 человек и 25 единиц спецтехники.
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