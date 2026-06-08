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Прилепин высказался о продлении контракта для участия в СВО

Прилепин: военный контракт для участия в СВО пока не продлеваю.

Источник: Комсомольская правда

Российский писатель Захар Прилепин пока не собирается продлевать контракт для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По его словам, предыдущий военный контракт он заключал с Добровольческим корпусом Минобороны. Документ подразумевает, что по его истечении можно уволиться. Подписывать новый контракт писатель пока не собирается.

«Контракт пока не продлеваю», — заявил Прилепин.

Стоит отметить, что Прилепин заключил контракт с Добровольческим корпусом в октябре 2025 года. До этого в 2023 году был коммисован после совершенного на его жизнь покушения.

Напомним, в конце марта этого года военнослужащий и писатель Захар Прилепин сообщил, что может продлить свой контракт на военную службу. Как отметил писатель, у него там есть ряд задач, которые поставило передо ним командование, и ряд задач, которые он сам для себя сформулировал.

Позже писатель Захар Прилепин заявил, что несмотря на контракт с Минобороны РФ, он остается действующим политиком.

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