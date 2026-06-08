Прилепин высказался о продлении контракта для участия в СВО

Российский писатель Захар Прилепин пока не собирается продлевать контракт для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
По его словам, предыдущий военный контракт он заключал с Добровольческим корпусом Минобороны. Документ подразумевает, что по его истечении можно уволиться. Подписывать новый контракт писатель пока не собирается.
«Контракт пока не продлеваю», — заявил Прилепин.
Стоит отметить, что Прилепин заключил контракт с Добровольческим корпусом в октябре 2025 года. До этого в 2023 году был коммисован после совершенного на его жизнь покушения.
Напомним, в конце марта этого года военнослужащий и писатель Захар Прилепин сообщил, что может продлить свой контракт на военную службу. Как отметил писатель, у него там есть ряд задач, которые поставило передо ним командование, и ряд задач, которые он сам для себя сформулировал.
Позже писатель Захар Прилепин заявил, что несмотря на контракт с Минобороны РФ, он остается действующим политиком.