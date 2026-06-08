Прилепин высказался о продлении контракта для участия в СВО

Напомним, в конце марта этого года военнослужащий и писатель Захар Прилепин сообщил, что может продлить свой контракт на военную службу. Как отметил писатель, у него там есть ряд задач, которые поставило передо ним командование, и ряд задач, которые он сам для себя сформулировал.