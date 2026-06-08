«Я сам оценю здоровье». Почему волгоградцы не идут на диспансеризацию

В начале июня, когда отмечается День защиты детей, уместно вспомнить, что главный защитник любого ребёнка и залог его счастливого взросления — это, конечно, мама. Здоровью женщины — и физическому, и психологическому, а также вопросам профилактики наиболее опасных заболеваний, был посвящён открытый форум врачей и пациентов, организованный Волгоградским отделением Всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!».
На нём побывал журналист «Аргументов и фактов» — Нижнее Поволжье". Ниже — наиболее важные выводы и рекомендации врачей.
Конечно, это ценность, но…
«В 2024 г., в рамках работы Центрального НИИ по организации здравоохранения прошло исследование, в котором я принимала участие, — рассказала кандидат медицинских наук, магистр общественного здравоохранения, и. о. заведующего АПО № 3 ГУЗ “Поликлиника № 2” Ксения Головнова. — Отвечая на вопрос о главных жизненных ценностях, опрашиваемые перечисляли многое. На второе место поставили важность сохранения сил и здоровья. Но вот парадокс: с одной стороны, здоровье является для волгоградцев ценностью, с другой — служит ресурсом для карьерного роста, семейного благополучия, самореализации и т. д».
Такое несколько потребительское отношение, по словам доктора, характерно именно для россиян.
«Наиболее негативно отражаются на нашем здоровье стрессы и психологическое неблагополучие, — продолжает доктор. — При этом мы пришли к выводу: понимая важность сохранения психологического здоровья, люди с большим предубеждением относятся к психологической помощи — и это тоже особенность менталитета. Между тем психологическую помощь можно получить в каждом государственном медучреждении в рамках полиса ОМС. Если обращаться к частным психологам, то помните: грамотный специалист должен иметь документ о профильном высшем образовании».
На форуме не раз звучала мысль о том, что здоровье в первую очередь зависит от нас самих. При этом уже не один год действует такая профилактическая мера, как диспансеризация, в ходе которой можно опять же бесплатно, в рамках полиса выяснить состояние своего здоровья. Государство тратит громадные деньги на такую профилактическую меру, но далеко не все спешат воспользоваться возможностью.
«В ходе опроса мы выясняли, по каким причинам люди не идут в поликлинику для планового осмотра, диспансеризации, — рассказала Ксения Головнова. — Это отсутствие доверия к врачам, неудобный график работы, лень и неорганизованность. Особенно насторожил такой ответ: “Я сам могу адекватно оценивать своё здоровье”. Так отвечали и взрослые люди, и подростки, причём у молодёжи такой ответ был на первом месте.
— Это повод задуматься, — считает Ксения Головнова. — Даже мы, врачи, не можем сами определить состояние своего здоровья. Важно донести до детей мысль: только обращение к грамотным специалистам поможет выявить болезнь".
Вовремя успеть.
Есть и ещё один важный момент в пользу профилактики: к сожалению, болезнь не выбирает.
«Диспансеризация и профосмотры направлены на выявление не всех заболеваний, а именно тех, которые являются причинами преждевременной смертности и инвалидизации, — объяснила зав. отделением медпрофилактики ГУЗ “Поликлиника № 2” Яна Максименко. — Так, чтобы выявить рак лёгких, необходимо в первую очередь пройти флюорографию. Или возьмём рак молочной железы — одну из главных причин женской смертности. В рамках диспансеризации женщины от 40 до 74 лет могут пройти маммографию. Если женщина другого возраста, она может сообщить о жалобах врачу или акушеру, и в этом случае её обязаны направить на маммографию. Ещё одно опасное заболевание — рак шейки матки. Для его выявления достаточно сдать цитологический мазок, и с этого года в программу диспансеризации включена такая процедура для женщин от 21 до 49 лет. Рак кишечника также выявляется в ходе исследования во время диспансеризации».
Есть и региональная специфика. Так, в нашем солнечном регионе часто выявляют рак кожи. Совет от врача: следует быть внимательным к появлению различных родинок. Если беспокоит их внешний вид, проконсультируйтесь с врачом.
Ещё одно грозное заболевание — рак желудка. Его диагностируют в два этапа: в рамках анкетирования и, если понадобится, по результатам проведения ФГС.
В ходе диспансеризации выявляют также и другие болезни: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, когнитивные нарушения, нарушений слуха, зрения. Чем раньше будет поставлен верный диагноз, тем больше шансов сохранить здоровье, а в иных случаях и жизнь.
Прямая речь.
Президент Всероссийской общественной организации помощи пациентам «Ассоциация онкологических пациентов “Здравствуй”» Ирина Боровова:
— Онкология, к сожалению, молодеет. Так, в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Блохина рак молочной железы был выявлен у девятилетней девочки. Профилактика таких опасных заболеваний чрезвычайно важна.