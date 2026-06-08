В Башкирии 9 июня вечером можно будет увидеть соединение Венеры и Юпитера.

9 июня на вечернем небосклоне состоится красивое астрономическое событие: Венера и Юпитер встретятся в созвездии Близнецов, сообщили в уфимском планетарии.
В последние недели эти две ярчайшие планеты медленно сближались, и вот их встреча состоялась. Это зрелище, которое нельзя упускать и лучше фотографировать, говорят специалисты.
Сразу после заката планеты, как две ярчайшие звезды, будут видны невысоко над горизонтом на северо-западе, в той стороне, где село Солнце. Разглядеть их будет легко и невооруженным глазом.
Для наблюдения лучше выбрать место, из которого виден закат Солнца, чтобы его не закрывали дома и деревья.
Юпитер скроется за горизонтом в 00:15. Венера последует за ним через 15 минут.
В последующие вечера планеты начнут разбегаться, и Юпитер будет уходить все ниже и правее от Венеры.
Ранее сообщалось, что 15 июня в небе можно будет увидеть максимальное количество созвездий.