В Госкомюсте Башкирии рассказали о свадьбах в «зеркальную» дату 06.06.2026

В Госкомюстиции Башкирии рассказали о молодоженах, которые сыграли свадьбу в красивую «зеркальную» дату 06.06.2026.
Так, в отделе ЗАГС в городе Нефтекамске отношения официально оформили 28 пар.
В Благовещенске и одноименном районе зарегистрировали семейный союз семь пар.
Альфред и Диляра решили зарегистрировать брак в годовщину никаха. Диляра из Балтачевского района, Альфред — из Иглинского. Познакомили их друзья. Альфред тогда был в Тюмени, а Диляра в Уфе.
Александр и Дарья познакомились в Уфе, сначала общались в интернете и переписывались, а после первой встречи больше не расставались. Александр трудится на промышленном предприятии, родом из Благовещенска, а его невеста — из Салаватского района.
Азат и Лилия познакомились 6 лет назад в интернете. Лилия из Чекмагушевского района, а Азат из Благовещенска. Но на тот момент уже оба проживали в Уфе и не знали, что они — соседи. Встретились через два года, и тайна открылась. Вот так бывает в жизни, что счастье совсем рядом с вами!