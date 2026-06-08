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В Госкомюсте Башкирии рассказали о свадьбах в «зеркальную» дату 06.06.2026

Многие молодожены по-прежнему выбирают для регистрации красивую дату.

Источник: Госкомюст Башкирии

В Госкомюстиции Башкирии рассказали о молодоженах, которые сыграли свадьбу в красивую «зеркальную» дату 06.06.2026.

Так, в отделе ЗАГС в городе Нефтекамске отношения официально оформили 28 пар.

В Благовещенске и одноименном районе зарегистрировали семейный союз семь пар.

Альфред и Диляра решили зарегистрировать брак в годовщину никаха. Диляра из Балтачевского района, Альфред — из Иглинского. Познакомили их друзья. Альфред тогда был в Тюмени, а Диляра в Уфе.

Александр и Дарья познакомились в Уфе, сначала общались в интернете и переписывались, а после первой встречи больше не расставались. Александр трудится на промышленном предприятии, родом из Благовещенска, а его невеста — из Салаватского района.

Азат и Лилия познакомились 6 лет назад в интернете. Лилия из Чекмагушевского района, а Азат из Благовещенска. Но на тот момент уже оба проживали в Уфе и не знали, что они — соседи. Встретились через два года, и тайна открылась. Вот так бывает в жизни, что счастье совсем рядом с вами!