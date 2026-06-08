В Госкомюсте Башкирии рассказали о свадьбах в «зеркальную» дату 06.06.2026

Азат и Лилия познакомились 6 лет назад в интернете. Лилия из Чекмагушевского района, а Азат из Благовещенска. Но на тот момент уже оба проживали в Уфе и не знали, что они — соседи. Встретились через два года, и тайна открылась. Вот так бывает в жизни, что счастье совсем рядом с вами!