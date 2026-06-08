Житель Клайпеды обнаружил клад из 46 серебряных слитков эпохи Тевтонского ордена

«Клада имеет исключительное значение не только для Клайпедского района, но и для истории всей Западной Литвы. Такие находки позволяют нам лучше понять средневековую торговлю, повседневную жизнь людей и отношения этого региона с окружающими территориями. Самое удивительное, что спустя сотни лет земля продолжает раскрывать истории, о которых мы до сих пор могли только догадываться. Это напоминание о том, как много ещё скрывает наш регион и как важно защищать и изучать наше наследие», рассказал руководитель отдела охраны культурного наследия муниципалитета Клайпеды Виталий Юшка.