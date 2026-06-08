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В Альметьевске впервые за несколько лет пройдет старинный татарский обряд сбора подарков

В Альметьевске впервые за несколько лет пройдет старинный татарский обряд сбора подарков «Сөлге җыю йоласы».

Источник: ИА Татар-информ

Мероприятие состоится в рамках масштабного республиканского проекта «Лето в Татарстане».

Традиционно накануне Сабантуя жители собирали подарки для батыров и победителей народных состязаний. Эта добрая традиция вновь вернется на улицы города после многолетнего перерыва.

В течение двух дней артисты в ярких национальных костюмах будут проходить по улицам Альметьевска с песнями, танцами и народными музыкальными инструментами. Горожане смогут присоединиться к празднику и по старинному обычаю передать подарки для будущих победителей Сабантуя — вышитые полотенца, платки, отрезы ткани и другие полезные в быту вещи.

Организаторы отмечают, что «Сөлге җыю йоласы» является не только подготовкой к народному празднику, но и важной частью культурного наследия татарского народа. Обряд помогает сохранять связь поколений и знакомить молодежь с традициями предков.

Праздничное шествие будет проходить в течение двух дней. Подробное расписание маршрутов организаторы разместили в афишах мероприятия.