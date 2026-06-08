В Альметьевске впервые за несколько лет пройдет старинный татарский обряд сбора подарков

В течение двух дней артисты в ярких национальных костюмах будут проходить по улицам Альметьевска с песнями, танцами и народными музыкальными инструментами. Горожане смогут присоединиться к празднику и по старинному обычаю передать подарки для будущих победителей Сабантуя — вышитые полотенца, платки, отрезы ткани и другие полезные в быту вещи.