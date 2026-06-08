Почему волгоградцы не идут на диспансеризацию

«Диспансеризация и профосмотры направлены на выявление не всех заболеваний, а именно тех, которые являются причинами преждевременной смертности и инвалидизации, — объяснила зав. отделением медпрофилактики ГУЗ “Поликлиника № 2” Яна Максименко. — Так, чтобы выявить рак лёгких, необходимо в первую очередь пройти флюорографию. Или возьмём рак молочной железы — одну из главных причин женской смертности. В рамках диспансеризации женщины от 40 до 74 лет могут пройти маммографию. Если женщина другого возраста, она может сообщить о жалобах врачу или акушеру, и в этом случае её обязаны направить на маммографию. Ещё одно опасное заболевание — рак шейки матки. Для его выявления достаточно сдать цитологический мазок, и с этого года в программу диспансеризации включена такая процедура для женщин от 21 до 49 лет. Рак кишечника также выявляется в ходе исследования во время диспансеризации».