Священник Борисов: Главная задача Петрова поста — духовно собраться

Петров пост начался 8 июня и в 2026 году продлится 34 дня. Он завершится 11 июля, накануне праздника святых апостолов Петра и Павла. В этот период верующим предписано соблюдать ограничения в пище, однако, как отметил священник, они не являются главным содержанием поста.