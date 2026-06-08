Священник Борисов: Главная задача Петрова поста — духовно собраться

Главная цель Петрова поста заключается в духовном сосредоточении и стремлении к примеру апостолов Петра и Павла. Об этом рассказал священник, кандидат богословия и профессор Московской духовной академии Антоний Борисов.
Петров пост начался 8 июня и в 2026 году продлится 34 дня. Он завершится 11 июля, накануне праздника святых апостолов Петра и Павла. В этот период верующим предписано соблюдать ограничения в пище, однако, как отметил священник, они не являются главным содержанием поста.
— Главная задача Петрова поста состоит в том, чтобы мы могли духовно собраться, получить правильный молитвенный настрой, — подчеркнул Борисов.
По его словам, смысл поста заключается в том, чтобы помочь человеку укрепиться в вере, научиться воздержанию и приблизиться к духовным идеалам апостолов Петра и Павла, которые своей жизнью показывали пример служения Богу, передает РИА Новости.
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