«Шулай шул»: как башкирка и китаец стали одной семьей

На кухне в их семье главный — мужчина. Это принято во многих китайских семьях, так сложилось и у них. Ишэнь любит готовить и делает это мастерски. Ему подвластны блюда разных кухонь мира и даже бишбармак. Рецепт башкирского блюда он нашёл в клипе Ильнура Юламанова и теперь готовит его сам. Гульдар полюбила китайскую кухню, хотя к острому пока привыкает. Ей ближе кантонский вариант, в особенности завтрак — чай вместе с различными блюдами на пару.