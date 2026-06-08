Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Гроза, порывистый ветер, температура воздуха до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В первой половине дня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков, но во второй половине небо начнут постепенно накрывать многослойные облака. К вечеру небо разразится ливневым дождем с грозой. Температура воздуха успеет повысится до плюс 25 — плюс 28 градусов, что даже теплее положенного на макушку лета по многолетним климатическим наблюдениям», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный, северный со скоростью 3−8 метров в секунду, во время грозы порывы могу достигать 10−15 метров в секунду. Атмосферное давление начнет падать, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба.
«Большую часть недели погода будет довольна жаркая. По ночам плюс 13 — плюс 18, днем — до плюс 25 — плюс 30 градусов. Освежающие дожди и прохлада вернуться в Москву только к выходным», — добавил он.