Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

«В первой половине дня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков, но во второй половине небо начнут постепенно накрывать многослойные облака. К вечеру небо разразится ливневым дождем с грозой. Температура воздуха успеет повысится до плюс 25 — плюс 28 градусов, что даже теплее положенного на макушку лета по многолетним климатическим наблюдениям», — рассказал Тишковец.