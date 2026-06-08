Люлин: соцзащита граждан является самым важным направлением государственной политики

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Текст распространила пресс-служба ЗС НО.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем социального работника!
Соцзащита граждан, оказание финансовой поддержки семьям с детьми, обеспечение адресной помощи людям старшего поколения являются самым важным, приоритетным направлением государственной политики.
В Нижегородской области идет постоянная работа над повышением доступности социальных услуг, внедряются новые сервисы, развивается социальное предпринимательство, решаются вопросы соцподдержки участников специальной военной операции и членов их семей.
Благодаря труду социальных работников эта политика успешно воплощается в жизнь — те, кто оказался в сложной ситуации и нуждается в заботе, получают реальную помощь. От вашей компетентности и ответственности, от ваших личных качеств зависит результат. Огромное спасибо вам за вашу доброту, чуткость, милосердие, умение сопереживать! За ваше трудолюбие, преданность избранному делу!
Ветеранам социальной сферы и молодым сотрудникам хочу пожелать огромных успехов, здоровья, мира, добра и людской благодарности!" — сказано в поздравлении.