Люлин: соцзащита граждан является самым важным направлением государственной политики

Благодаря труду социальных работников эта политика успешно воплощается в жизнь — те, кто оказался в сложной ситуации и нуждается в заботе, получают реальную помощь. От вашей компетентности и ответственности, от ваших личных качеств зависит результат. Огромное спасибо вам за вашу доброту, чуткость, милосердие, умение сопереживать! За ваше трудолюбие, преданность избранному делу!