Хабаровчанам напомнили о возможности подать заявку в отряд космонавтов через Госуслуги

— Несмотря на то, что отбор очень строгий, интерес к услуге высокий — черновик заявления создали около 11 тысяч человек. В 76% случаев заявления подают мужчины, женщины — в 24%. Самому младшему заявителю — 19 лет, самому старшему — 35 лет, — привели статистику в Минцифры России.