Хабаровчанам напомнили о возможности подать заявку в отряд космонавтов через Госуслуги

Более 11 тысяч человек создали черновики заявлений на прием в отряд космонавтов. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», онлайн-сервис Роскосмоса на Госуслугах запустили в этом году впервые.
— Несмотря на то, что отбор очень строгий, интерес к услуге высокий — черновик заявления создали около 11 тысяч человек. В 76% случаев заявления подают мужчины, женщины — в 24%. Самому младшему заявителю — 19 лет, самому старшему — 35 лет, — привели статистику в Минцифры России.
К слову, жители Хабаровского края еще успевают подать заявку. Попытаться воплотить мечту можно до конца июня. От претендента главное иметь отличное здоровье и физическую выносливость, высшее образование из утвержденного перечня, а также проработать по специальности не меньше 3 лет.
Желающий стать космонавтом не должен быть старше 35 лет, критерии роста — 150−190 см, веса — 50−90 кг. Есть и другие параметры, уточнить которые можно на сайте Роскосмоса.
После того, как прием заявок будет завершен (30 июня), комиссия приступит к отбору. Кандидатам придет уведомление о результатах: допущенных к следующему этапу пригласят на очный этап в Центр подготовки космонавтов для проверки профессиональных навыков, психологических качеств, физической формы и состояния здоровья.