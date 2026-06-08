Водительские права без экзаменов: к казахстанцам обратились с предупреждением

«Сотрудниками подразделения по противодействию киберпреступности ДП области Улытау при координации прокуратуры задержан житель города Сатпаев, подозреваемый в мошенничестве. По данным следствия, он через интернет и социальные сети предлагал гражданам помощь в получении водительских удостоверений, получал денежные средства и прекращал связь с потерпевшими. На сегодняшний день установлено около 20 пострадавших. По факту проводится досудебное расследование», — рассказали в ДП.