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Стало известно, что патриарх Кирилл передал в дар собору в Калининграде и что увез с собой

Официальный визит главы РПЦ в регион завершен.

Источник: Комсомольская правда

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл завершил официальный визит в Калининград. В последний его день, 7 июня, глава РПЦ совершил литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы и освятил памятник равноапостольному князю Владимиру, установленный неподалеку от храма.

Как сообщает пресс-служба патриарха, по окончании службы митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим приветствовал патриарха Кирилла и преподнес ему икону святителя Николая Чудотворца.

Сам митрополит был награжден орденом преподобного Серафима Саровского I степени с формулировкой «во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 25-летием архиерейской хиротонии».

В дар собору патриарх Кирилл передал образ пророка Божия Илии и Страстное Евангелие.

Также всем участникам богослужения были вручены иконки Божией Матери «Смоленская» с патриаршим благословением.

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