В Красноярске наградили победителей конкурса «Дружелюбная школа»

В Красноярске наградили победителей антибуллингового проекта «Дружелюбная школа». Участие в конкурсе, который организовал кризисный центр «Верба», приняли 60 учреждений краевого центра.
В 2026 году шесть школ стали победителями, еще восемь получили признание в отдельных номинациях. Партнеры конкурса подготовили для команд поощрительные призы.
Школы, получившие знак общественного признания, заботятся о психологической безопасности, а также создают особую атмосферу для образования и развития детей. Победителей выбрали с помощью социологического опроса.
Самыми дружелюбными школами нашего города стали:
— средняя школа № 45. Директор — Каменская Юлия Сергеевна;
— средняя школа № 50. Директор — Сидорова Марина Александровна;
— средняя школа № 108. И. о. директора — Яковлева Ирина Николаевна;
— средняя школа № 151. Директор — Дебелова Татьяна Анатольевна;
— средняя школа № 155. Директор — Кузнецова Елена Петровна;
— лицей № 8. Директор — Богуславская Елена Ивановна.
Победители получили знак общественного признания. Конкурс проводится при поддержке «Народного фронта», Общественной палаты края и Главного управления образования администрации Красноярска.