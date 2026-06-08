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В Красноярске наградили победителей конкурса «Дружелюбная школа»

В Красноярске наградили победителей антибуллингового проекта.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске наградили победителей антибуллингового проекта «Дружелюбная школа». Участие в конкурсе, который организовал кризисный центр «Верба», приняли 60 учреждений краевого центра.

В 2026 году шесть школ стали победителями, еще восемь получили признание в отдельных номинациях. Партнеры конкурса подготовили для команд поощрительные призы.

Школы, получившие знак общественного признания, заботятся о психологической безопасности, а также создают особую атмосферу для образования и развития детей. Победителей выбрали с помощью социологического опроса.

Самыми дружелюбными школами нашего города стали:

— средняя школа № 45. Директор — Каменская Юлия Сергеевна;

— средняя школа № 50. Директор — Сидорова Марина Александровна;

— средняя школа № 108. И. о. директора — Яковлева Ирина Николаевна;

— средняя школа № 151. Директор — Дебелова Татьяна Анатольевна;

— средняя школа № 155. Директор — Кузнецова Елена Петровна;

— лицей № 8. Директор — Богуславская Елена Ивановна.

Победители получили знак общественного признания. Конкурс проводится при поддержке «Народного фронта», Общественной палаты края и Главного управления образования администрации Красноярска.