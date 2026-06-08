Житель Хабаровского края заставил чужой участок сараями и попал под суд

В Хабаровском крае суд обязал жителя села Могилёвка убрать самовольные постройки с чужой земли. Спор рассматривал суд района имени Лазо.
С иском обратился арендатор земельного участка. Мужчина заявил, что не может нормально пользоваться своей территорией: на ней стоят чужие сараи, где хранятся уголь, дрова и другие вещи. В суде выяснилось, что постройки возвёл сосед, который живёт через дорогу. Разрешительных документов на сараи у него не оказалось, а сам участок, где они стояли, ему не принадлежит.
Суд изучил материалы дела и встал на сторону арендатора. Ответчика обязали освободить самовольно занятый участок и убрать незаконно возведённые постройки.
Решение вынесено заочно и пока не вступило в законную силу. У ответчика ещё есть возможность его обжаловать.