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CК сообщил о задержании участников сети, связанной с незаконными казино

Следователи установили и задержали 24 участников преступной организации, еще восемь были объявлены в розыск. Члены сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх в онлайн-казино.

Источник: РБК

Следственный комитет на основании представленных ФСБ России материалов возбудил уголовное дело в отношении руководства и сотрудников платформы по денежным переводам, связанной с запрещенными онлайн-казино. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Следствием установлено, что члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в онлайн-казино Pin-Up/Pinco, FreshCasino, Leon, MelBet, MostBet, PlayFortuna, Punch, RioBet, Shangrilla, WhyCasino, lwin, Azino, WinWin, 888Casino, с последующим перечислением в адрес казино поступивших денежных средств», — заявила Петренко.

Она отметила, что ежедневно фигуранты осуществляли тысячи транзакций. В настоящий момент по данному факту назначены судебные экспертизы, которые определят размер дохода, полученного преступным путем.

Правоохранители в ходе расследования установили и задержали 24 участника преступной организации. Задержанным предъявили обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем.

Руководителей и самых активных членов организации заключили под стражу. 8 обвиняемых были объявлены в розыск. На принадлежащее членам группировки имущество был наложен арест. «Расследование по уголовному делу продолжается», — добавила представитель СК.

В марте этого года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция Санкт-Петербурга пресекла работу подпольного онлайн-казино, организаторы которого заработали около 13 млн руб. на азартных играх.

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