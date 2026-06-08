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Российский бизнесмен назвал лучший фильм, который видел Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал сериал «Ликвидация» лучшим фильмом, который он видел, сообщил российский предприниматель Дмитрий Мазепин, передает БелТА.

Источник: РБК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал сериал «Ликвидация» лучшим фильмом, который он видел, сообщил российский предприниматель Дмитрий Мазепин, передает БелТА.

«Александр Григорьевич сказал, что лучший фильм, который он видел, — это “Ликвидация”, — поделился Дмитрий Мазепин. Ранее он встретился с белорусским лидером, в ходе встречи, в частности, обсуждалась театральная инициатива.

Во время телефонного разговора Мазепина и пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт с актером и режиссером Владимиром Машковым также была поднята тема съемок продолжения сериала в Белоруссии.

В ходе разговора Мазепин предложил организовать в Бресте и Минске показ спектакля Машкова «В списках не значился». Режиссер в ответ пообещал приехать и обсудить детали.

«Ликвидация» — российский детективный сериал режиссера Сергея Урсуляка, вышедший в 2007 году. Действие картины разворачивается в Одессе в 1946 году, где советская власть ведет борьбу с послевоенной преступностью.

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