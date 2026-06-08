Российский бизнесмен назвал лучший фильм, который видел Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал сериал «Ликвидация» лучшим фильмом, который он видел, сообщил российский предприниматель Дмитрий Мазепин, передает БелТА.
«Александр Григорьевич сказал, что лучший фильм, который он видел, — это “Ликвидация”, — поделился Дмитрий Мазепин. Ранее он встретился с белорусским лидером, в ходе встречи, в частности, обсуждалась театральная инициатива.
Во время телефонного разговора Мазепина и пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт с актером и режиссером Владимиром Машковым также была поднята тема съемок продолжения сериала в Белоруссии.
В ходе разговора Мазепин предложил организовать в Бресте и Минске показ спектакля Машкова «В списках не значился». Режиссер в ответ пообещал приехать и обсудить детали.
«Ликвидация» — российский детективный сериал режиссера Сергея Урсуляка, вышедший в 2007 году. Действие картины разворачивается в Одессе в 1946 году, где советская власть ведет борьбу с послевоенной преступностью.
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