9 июня на Земле ожидается мощная магнитная буря класса G3

Возмущения геомагнитного поля продлятся почти весь день, но самые сильные колебания придутся на утро и дневные часы. К вечеру активность пойдёт на спад. Прогнозируемый уровень в 1.7 приближается к классу G2 (умеренная буря), что способно вызвать заметный дискомфорт у метеозависимых. При отдельных всплесках возможен класс G3 — сильная буря.