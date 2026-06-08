Возрастную идентификацию в сети могут ввести в России

По словам министра, в ближайшем будущем актуальной задачей станет интеграция механизмов для подтверждения возраста пользователей непосредственно в онлайн-платформы. Он отметил, что аналогичные меры уже активно применяются во многих государствах, которые движутся по пути введения строгих ограничений.