Возрастную идентификацию в сети могут ввести в России

В России разрабатывается инициатива по введению системы возрастной идентификации для пользователей интернет-ресурсов. Министерство цифрового развития РФ изучает такую возможность, сообщил руководитель ведомства Максут Шадаев на ПМЭФ.
По словам министра, в ближайшем будущем актуальной задачей станет интеграция механизмов для подтверждения возраста пользователей непосредственно в онлайн-платформы. Он отметил, что аналогичные меры уже активно применяются во многих государствах, которые движутся по пути введения строгих ограничений.
В частности, специалисты Минцифры анализируют опыт зарубежной игровой платформы Roblox, где ранее была реализована функция проверки возраста пользователей. Напомним, эта платформа была заблокирована на территории России Роскомнадзором из-за размещения контента, содержащего пропаганду экстремизма, терроризма и призывы к насильственному характеру действий.
Как дополняет «Газета.ру», россияне в возрасте от 12 до 17 лет проводят в сети существенно больше времени, чем взрослое население, уделяя интернету в среднем свыше шести часов ежедневно.