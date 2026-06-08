О подготовке выставки «Великая Всероссийская» рассказали нижегородцам

Команда также изучала архитектурное наследие выставки 1896 года: тогда над ландшафтом трудились порядка 100 архитекторов, общая площадь экспозиции достигала 80 гектаров, было построено 172 павильона. Чтобы передать этот масштаб сегодня, в проекте задействовали цифровые технологии — в том числе VR и инструменты искусственного интеллекта.