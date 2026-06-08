О подготовке выставки «Великая Всероссийская» рассказали нижегородцам

Выставка «Великая Всероссийская» (6+), открывшаяся 28 мая в Пакгаузах на Стрелке в Нижнем Новгороде, стала масштабным федеральным проектом, приуроченным к 130‑летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Об особенностях её подготовки рассказали НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на министра культуры Нижегородской области Наталью Суханову.
Работа над выставкой шла два года. Сначала формировали концепцию и добивались федеральной поддержки: по оценке министра, тема имела общенациональное значение и должна была раскрыть малоизвестную историю более чем столетней давности.
Ключевой сложностью оказалась разрозненность материалов — сведения об экспонатах не были собраны в единых каталогах, а сами предметы хранились в разных музеях страны и нередко не имели полноценной научной атрибуции.
Специальная кураторская группа вручную искала артефакты, связываясь с учреждениями и коллекционерами. В итоге при участии свыше 50 партнёров и шести федеральных архивов удалось собрать около 100 исторических предметов.
Особого внимания потребовала логистика: многие экспонаты — металлические конструкции весом около 400 килограммов — было непросто транспортировать.
Команда также изучала архитектурное наследие выставки 1896 года: тогда над ландшафтом трудились порядка 100 архитекторов, общая площадь экспозиции достигала 80 гектаров, было построено 172 павильона. Чтобы передать этот масштаб сегодня, в проекте задействовали цифровые технологии — в том числе VR и инструменты искусственного интеллекта.
С помощью виртуальной реальности посетители могут «зайти» внутрь воссозданных павильонов и прочувствовать их реальные размеры: например, понять, насколько грандиозным было 33‑метровое строение из стекла и металла.
В экспозиции сочетаются исторические реконструкции и интерактивные элементы. Среди них — ретро‑трамвай и воссозданная кабина вагоновожатого: они позволяют гостям ощутить себя участниками событий конца XIX века. Такие форматы особенно привлекают детей и опровергают стереотип, что молодёжь интересуется лишь гаджетами.
За первые три дня выставку посетили около тысячи человек, в том числе делегации из регионов ПФО, других субъектов РФ и иностранные гости (в частности, из Китая).
Наталья Суханова подчеркнула, что проект — результат командной работы и значимая часть культурной повестки региона. По её мнению, «Великая Всероссийская» раскрывает масштаб инженерной, архитектурной и художественной мысли России конца XIX века и помогает посетителям почувствовать сопричастность к истории страны.
Ранее нижегородцам рассказали, как домашний фарфор становится музейным экспонатом. Так, в фонде фарфора и стекла Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) хранят свыше 10 тысяч экспонатов.