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В Москве во второй половине дня пройдут дожди с грозами

В Москве во второй половине дня 8 июня местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — с грозами, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Источник: РБК

В Москве во второй половине дня 8 июня местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — с грозами, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Столица находится под влиянием периферии циклона, который формируется над Белоруссией и Украиной. В связи с этим в регионе ожидается переменная облачность, осадки вероятны в вечерние часы.

Температура воздуха в Москве поднимется до 27−29 градусов, по области — до 25−30 градусов. Ветер северо-западный, 2−7 м/с, при грозе возможны порывы. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст., что близко к норме.

Во вторник, 9 июня, также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью температура опустится до 16−18 градусов, днем воздух прогреется до 28−30 градусов.

Ранее синоптик сообщил, что на этой неделе москвичей ждет сухая жаркая погода, температура воздуха поднимется до 30 градусов. Так, по прогнозу Леуса, во вторник, среду и четверг, с 9 по 11 июня, температура воздуха достигнет 28−30 градусов.

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