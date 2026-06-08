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Петербуржцам рассказали, куда жаловаться на самокатчиков-нарушителей

Чат-бот для жалоб на нарушителей на самокатах запустили в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Чат-бот «Соблюдаем ПДД с Юрент» запустили в мессенджере «Макс». С его помощью петербуржцы могут пожаловаться на тех, кто нарушает правила дорожного движения на самокатах сервиса: неправильная парковка, езда вдвоем, неспешивание на пешеходных переходах и поездки несовершеннолетних.

— Чтобы сообщить о нарушении, нужно сделать фото, указать место и время. Обращение попадает в службу поддержки. Сотрудники проверяют каждый сигнал и при наличии нарушения применяют санкции к пользователю, — рассказали в пресс-службе кикшеринговой компании.

Также в российском мессенджере появился еще один бот — «Поддержка». Через него можно сообщить о неисправности самоката, узнать про подписку и задать другие вопросы. Оба бота продолжают работать и в Telegram.

Чат-боты уже доказали свою эффективность. Только в 2025 году через аналогичного бота в Telegram было обработано более 250 тысяч обращений от пользователей.