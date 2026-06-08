Пермяки больше суток не могут вылететь из Сочи

По данным онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино, рейс FV 6129 Сочи — Пермь должен был вылететь 7 июня в 04:00, однако его перенесли на 10:49 8 июня. Ещё один самолёт из Сочи должен был вылететь 8 июня также в 04:00, но рейс перенесли на 18:50.