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Пермяки больше суток не могут вылететь из Сочи

Задерживаются несколько рейсов до курортного города.

Пермяки больше суток не могут вылететь в краевую столицу из Сочи.

По данным онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино, рейс FV 6129 Сочи — Пермь должен был вылететь 7 июня в 04:00, однако его перенесли на 10:49 8 июня. Ещё один самолёт из Сочи должен был вылететь 8 июня также в 04:00, но рейс перенесли на 18:50.

Задерживаются самолёты и в курортный город. 8 июня из Перми самолёт должен был вылететь в 05:00, но рейс перенесли на 23:50.

Помимо рейсов до Сочи и из него, задерживаются самолёты до Намангана также в обе стороны.

По данными Росавиации, 7 июня в 22:15 вводились временные ограничения на приём и выпуск судов, однако уже 00:12 они были сняты.

Напомним, 48-летнюю пермячку оштрафовали за драку с полицейским в аэропорту Большое Савино.