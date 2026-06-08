Пермяки больше суток не могут вылететь из Сочи

Пермяки больше суток не могут вылететь в краевую столицу из Сочи.
По данным онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино, рейс FV 6129 Сочи — Пермь должен был вылететь 7 июня в 04:00, однако его перенесли на 10:49 8 июня. Ещё один самолёт из Сочи должен был вылететь 8 июня также в 04:00, но рейс перенесли на 18:50.
Задерживаются самолёты и в курортный город. 8 июня из Перми самолёт должен был вылететь в 05:00, но рейс перенесли на 23:50.
Помимо рейсов до Сочи и из него, задерживаются самолёты до Намангана также в обе стороны.
По данными Росавиации, 7 июня в 22:15 вводились временные ограничения на приём и выпуск судов, однако уже 00:12 они были сняты.
Напомним, 48-летнюю пермячку оштрафовали за драку с полицейским в аэропорту Большое Савино.