Игорь Кобзев: Иркутск, его историю, традиции, достижения создают горожане

Ее участниками в девяти номинациях стали 38 горожан, которые в минувшем году внесли свою лепту в развитие города.
Это бойцы, защищающие нашу страну на передовой, родственники героев, отдавших свои жизни за будущее России, ребята, которые спасли чьи‑то жизни, врачи, учителя, общественники.
По информации пресс‑службы облправительства, в части номинаций выступали иркутяне, чья жизнь и судьба связаны со специальной военной операцией.
Благодарственное письмо мэра и нагрудный знак отличия «Иркутск, живу тобой» получила Ольга Легкодимова, мама сына‑героя Ильи Легкодимова, который погиб на СВО, посмертно награжден Орденом Мужества и медалью за боевые заслуги. Она уже 35 лет работает воспитателем в детском саду Иркутска № 79.
Среди награжденных — Виктор Петинов, участник специальной военной операции, ветеран боевых действий.
Юные герои — ученики школы № 14 Богдан Антипин, Матвей Гронский и Николай Кваша — помогали спасению людей из горящего дома.
Горожане, которые круглосуточно поддерживают наших бойцов в тылу, — Тамара Лаврентьева и Татьяна Бессмертных; с 2023 года они — волонтеры штаба «Сила Байкала».
Также отмечены врачи, педагоги, работники жилищно‑коммунального хозяйства, писатели и музыканты.
«Это иркутяне, которыми славен наш город. Иркутск, его историю, традиции, достижения создают его жители, горожане. Среди иркутян — знаменитые художники, поэты, музыканты, писатели, изобретатели, мастера, ученые. Я горжусь, что живу с этими людьми в одно время», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Обращаясь к горожанам со словами благодарности, Дмитрий Мезенцев отметил, что сила сибиряков — в единении.
«Сегодня особый праздник, праздник эмоций, сердечного отношения, чувства локтя, единения и осмысление того, на какой земле живут люди, выбравшие Иркутск. Это возможность задуматься о том, сколь велика, сколь громадна наша страна, сколь значима ее тысячелетняя история, которая невозможна без освоения Сибири, которая не представима без города на Ангаре», — отметил Дмитрий Мезенцев.