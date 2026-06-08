Игорь Кобзев: Иркутск, его историю, традиции, достижения создают горожане

«Сегодня особый праздник, праздник эмоций, сердечного отношения, чувства локтя, единения и осмысление того, на какой земле живут люди, выбравшие Иркутск. Это возможность задуматься о том, сколь велика, сколь громадна наша страна, сколь значима ее тысячелетняя история, которая невозможна без освоения Сибири, которая не представима без города на Ангаре», — отметил Дмитрий Мезенцев.