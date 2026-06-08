Почти 13,5 тыс. первоклассников пойдут в школы большого Красноярска

В новом учебном году в школы большого Красноярска пойдут почти 13,5 тыс. первоклассников. Об этом сообщил мэр Краснрярска Сергей Верещагин.
Прием заявлений продолжается. Первый этап продлится до 30 июня. Сейчас документы подают семьи, которые живут на закрепленных за школами микроучастках.
После этого начнется второй этап приема. Детей будут зачислять на свободные места. В этот период общее количество первоклассников может увеличиться, но незначительно. Пока школьники находятся на каникулах, образовательные учреждения готовятся к новому учебному году. 1 сентября детей примут 117 школ. Также в Тихих Зорях откроется новая школа на 1550 мест. В нее уже записались 264 будущих первоклассника.
Кроме того, на отдельном контроле находится капитальный ремонт четырех школ. После обновления они вернутся в систему образования города.