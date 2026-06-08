Почти 13,5 тыс. первоклассников пойдут в школы большого Красноярска

После этого начнется второй этап приема. Детей будут зачислять на свободные места. В этот период общее количество первоклассников может увеличиться, но незначительно. Пока школьники находятся на каникулах, образовательные учреждения готовятся к новому учебному году. 1 сентября детей примут 117 школ. Также в Тихих Зорях откроется новая школа на 1550 мест. В нее уже записались 264 будущих первоклассника.