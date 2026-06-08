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Поиски семьи Усольцевых будут эффективны только до середины июня

Затем из-за высокой травы найти следы станет практически невозможно.

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года, будут результативны только до середины июня. Затем из-за высокой травы найти следы станет практически невозможно. Об этом ТАСС заявил экс-спасатель Юрий Раилко, участвовавший в поисках осенью.

По словам эксперта, снег уже сошёл. У поисковиков осталось не так много времени — пока трава не выросла активно. Потом, когда она поднимется, искать уже смысла нет.

Напомним, супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года. Первые поиски стали самыми масштабными в регионе — их вели более 1,5 тысячи человек.

4 июня СК возобновил поиски. Они продлятся до 9 июня, в них участвуют около 80 человек. Если результатов не будет, операцию приостановят.