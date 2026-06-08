Красноярцам напомнили, как защититься от тополиного пуха в городе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В июне в воздухе снова много тополиного пуха. Он заметен на улицах, забивается в окна и может доставлять людям дискомфорт.
В Роспотребнадзоре по краю поясняют: сам по себе пух не является сильным аллергеном. Но он легко «цепляет» на себя пыль и пыльцу растений и переносит их по воздуху. Из-за этого у некоторых людей могут появляться симптомы, похожие на аллергию.
Если в это время у человека начинается насморк, чихание и заложенность носа без температуры, это может быть реакция на раздражители в воздухе.
Жителям советуют по возможности меньше находиться на улице в сухую, жаркую и ветреную погоду — в такие дни пуха больше всего. Лучше выходить после дождя, когда его становится меньше.
После прогулок рекомендуют умыться, промыть нос, принять душ и сменить одежду. Дома стоит чаще делать влажную уборку и следить за чистотой.
Окна в пик «пухопада» лучше закрывать или ставить на них сетку. Также важно вовремя чистить кондиционеры и вентиляцию, чтобы пух не скапливался внутри.
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