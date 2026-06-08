Красноярцам напомнили, как защититься от тополиного пуха в городе

В Роспотребнадзоре по краю поясняют: сам по себе пух не является сильным аллергеном. Но он легко «цепляет» на себя пыль и пыльцу растений и переносит их по воздуху. Из-за этого у некоторых людей могут появляться симптомы, похожие на аллергию.